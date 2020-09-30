The following local births took place recently at the University of Tennessee Medical Center in Knoxville:

• Breanna and Brian Dotson Jr., Greenback, a girl, Berkley Rae Dotson.

• Bryan and Betty Thomas, Loudon, a girl, Katelyn Shay Thomas.

• Marco Zavala Gonzalez and Estefania Lara Cuevas, Loudon, a girl, Natalie Zavala Lara.

• Michael and Brittany Simpkins, Lenoir City, a boy, Maverick Landon Simpkins.

• Ashley Wilson, Loudon, a girl, Krisley Dawn Wilson.

• Stephen and Marcy Hutton, Lenoir City, a girl, Amelia Lynn Hutton.

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